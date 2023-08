World Scout Jamboree 2023 in Südkorea eröffnet

Photo : KBS News

Das 25. World Scout Jamboree ist am Dienstag in Südkorea eröffnet worden.Das Festival der Pfadfinderinnen und Pfandfinder der Welt findet bis zum 12. August in Saemangeum im Landkreis Buan an der Westküste statt.Rund 43.300 Teilnehmer aus 158 Ländern werden in insgesamt 22 Camps auf einem knapp neun Quadratkilometer großen Gelände untergebracht.Das World Scout Jamboree wird als „Kulturolympiade der Jugendlichen“ bezeichnet und wird alle vier Jahre ausgetragen.Südkorea ist nach der ersten Veranstaltung im Jahr 1991 in Goseong zum zweiten Mal der Gastgeber.