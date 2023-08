Südkoreas Washington-Botschafter: Verbesserte Seoul-Tokio-Beziehungen ermöglichen Dreier-Gipfel mit USA

Photo : YONHAP News

Laut Südkoreas Botschafter in Washington ist das geplante Dreier-Gipfeltreffen mit den USA und Japan dank der verbesserten Beziehungen zwischen Seoul und Tokio ermöglicht worden.Das sagte Botschafter Cho Hyun-dong bei einem Treffen mit südkoreanischen Korrespondenten am Montag in Washington.Die Verbesserung der südkoreanisch-japanischen Beziehungen hätte die trilaterale Kooperation auf ein höheres Niveau gehoben, sagte er.Cho unterstrich, dass der Dreier-Gipfel erstmals nicht im Rahmen einer internationalen Veranstaltung, sondern separat veranstaltet wird. Bekräftigt wurde zudem, dass damit erstmals seit Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden ein Gipfeltreffen im Landsitz Camp David stattfinden würde. Dies zeige demonstrativ spezielle Ansichten von Biden über die bilateralen Beziehungen mit Seoul und die trilaterale Kooperation mit Südkorea und Japan, hieß es.Ein Dreier-Gipfel zwischen Südkorea, den USA und Japan ist am 18. August in den USA geplant.