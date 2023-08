Südkorea fordert Nordkorea zu Stopp von Provokationen auf

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Nordkorea erneut aufgefordert, unverzüglich Provokationen jeglicher Art einzustellen.Die entsprechende Forderung unterbreitete der südkoreanische Botschafter in Österreich, Ham Sang-wook, bei einem Treffen über den Atomwaffensperrvertrag (NPT) am Montag (Ortszeit) in Wien.Er forderte von Pjöngjang zudem, auf die so genannte „kühne Initiative“ der südkoreanischen Regierung für die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas zu reagieren. Der Botschafter kritisierte, dass Nordkorea das NPT-Regime missbrauche und offen Atomwaffen entwickle. Das anhaltende Streben Nordkoreas nach der Entwicklung von Nuklear- und Raketenfähigkeiten sei eine Angelegenheit, die mit höchster Priorität behandelt werden solle, sagte Ham.Der Atomwaffensperrvertrag NPT zählt 191 Vertragsstaaten, einschließlich Nordkorea. Nordkorea hatte allerdings 1993 seinen Austritt erklärt. Es ist immer noch umstritten, ob sein Status beibehalten werden soll.