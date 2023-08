Präsident Yoon trifft Abgeordnete des US-Repräsentantenhauses

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Montag Mitglieder des US-Kongresses um Kooperation gebeten, damit geplante US-Gesetze zu einem gemeinsamen Wachstum führen können.Die Bitte habe Yoon am Montag beim Empfang einer Delegation unter Leitung des Vorsitzenden des Ausschusses für Wege und Mittel des Repräsentantenhauses, Jason Smith, unterbreitet, teilte ein Sprecher des Präsidialamtes mit.Der Ausschuss für Wege und Mittel (Committee on Ways und Means) ist für die Steuer- und Handelspolitik der USA zuständig.Smith versprach laut dem Sprecher eine weitere Unterstützung, damit beide Staaten als zuverlässige Verbündete in einer Ära komplexer Krisen wie der Umstrukturierung der Lieferketten und der Ernährungskrise noch enger zusammenarbeiten könnten.Die US-Delegation hatte zuvor mit Industrieminister Lee Chang-yang über die US-Gesetze Inflation Reduction Act und CHIPS Act sowie die Energiekooperation gesprochen.