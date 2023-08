Premier Han schlägt Entlassung eines Behördenchefs wegen tödlicher Überflutung einer Unterführung vor

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat de facto die Entlassung eines Behördenchefs im Vizeministerrang im Zusammenhang mit der jüngsten, tödlichen Überschwemmung einer Unterführung in Osong in Cheongju vorgeschlagen.Laut einem Beamten aus dem Büro des Premierministers schlug Han bei einem Treffen mit Präsident Yoon Suk Yeol am Montag vor, Personalmaßnahmen gegen Lee Sang-rae, den Leiter der National Agency for Administrative City Construction (NAACC), zu treffen. NAACC ist eine für den Bau der Verwaltungsstadt Sejong zuständige Behörde.Das dem Büro des Premierministers unterstellte Büro für die Koordinierung der Regierungspolitik hatte zuvor bei einer Inspektion festgestellt, dass der schlampige Bau von Dämmen entlang des Flusses Miho die Katastrophe verursacht habe, die 14 Todesopfer gefordert hatte. Die NAACC war für die Überwachung der Bauarbeiten zuständig gewesen.