Vogelgrippe-Infektion bei weiterer Katze in Tierheim in Seoul

In Südkorea ist eine weitere Vogelgrippe-Infektion bei einer Katze bestätigt worden.Das Landwirtschaftsministerium teilte mit, dass am Montag bei einer Katze in einem Tierheim im Bezirk Gwanak in Seoul die Infektion mit einem hochpathogenen Vogelgrippevirus nachgewiesen worden sei. Die Katze sei während der Behandlung wegen Atemwegssymptomen in einer Tierklinik verendet.Das Ressort ergriff dringende Eindämmungsmaßnahmen und führt Überwachungen und Tests in den Tierhaltungsanlagen in einem Umkreis von zehn Kilometern durch.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention untersucht Personen, die mit der Katze in Kontakt gekommen waren. Keiner von den bisher festgestellten Kontaktpersonen zeigt Symptome.Zuvor waren am 25. Juli bei zwei Katzen in einem Tierheim im Seouler Bezirk Yongsan Infektionen mit einem hochpathogenen Vogelgrippevirus bestätigt worden.Angesichts der neuen Infektion beschloss die Regierung, schärfere Maßnahmen zur Eindämmung zu treffen.Das Landwirtschaftsministerium kündigte an, vom 1. bis 20. August in fünf benachbarten Gebieten der Ausbruchsorte mögliche Infektionen bei streunenden Katzen zu untersuchen. Auch 24 Städte, Landkreise und Stadtbezirke, in denen die Vogelgrippe häufig ausbricht, werden davon betroffen sein.Zudem will das Ressort Katzen in Tierheimen überwachen und auf mögliche Infektionen testen.