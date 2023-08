Yoon fordert Zerschlagung von „Kartellen mit Vorrechten“ im Bauwesen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angesichts des festgestellten mangelhaften Baus von Tiefgaragen in Apartment-Anlagen Maßnahmen gefordert.Als grundlegende Ursache für das Problem würden „Kartelle mit Vorrechten“ in der Bauindustrie ausgemacht, sagte Yoon auf einer Kabinettssitzung am Dienstag. Solche Kartelle, die die Sicherheit der Öffentlichkeit vernachlässigten, müssten unbedingt zerschlagen werden.Er forderte, Maßnahmen auszuarbeiten, um falsche Praktiken in der Bauindustrie zu korrigieren.Der Staatschef hatte am Montag den Landminister angewiesen, alle Tiefgaragen der Apartments auf mögliche Baumängel zu untersuchen und Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.