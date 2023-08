Ministerium warnt vor zunehmenden Entführungen durch Piraten vor Westafrika

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat angesichts von Personenschäden durch Piraterie vor Westafrika zur Vorsicht gemahnt.Das Ministerium für Ozeane und Fischerei teilte am Dienstag mit, dass in der ersten Hälfte dieses Jahres 55 Personen Opfer von Piraterie geworden seien.Solche Fälle, darunter Entführungen, konzentrierten sich auf Gewässer vor Westafrika, hieß es.Ozeanminister Cho Seung-hwan bat, dass Schiffe, die in den betroffenen Gewässern unterwegs seien, die vom Ministerium bereitgestellten Informationen über die neueste Entwicklung der Piraterie und die Richtlinien zur Vermeidung von Piraterieschäden beachten und sich gründlich vorbereiten würden.