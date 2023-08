Seoul bedauert Dammöffnungen in Nordkorea ohne vorherige Benachrichtigung

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat ihr Bedauern über die Schleusenöffnungen am grenznahen Damm Hwanggang durch Nordkorea ohne vorherige Benachrichtigung geäußert.Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte am Dienstag Reportern gegenüber, man habe festgestellt, dass Nordkorea im Juli mehrfach Wasser abgelassen habe, um den Wasserstand am Hwanggang-Damm zu regulieren.Der US-Sender Radio Free Asia berichtete anhand von Satellitenbildern, dass Nordkorea am 20., 24. und 27. Juli Wasser aus dem Hwanggang-Damm abgelassen habe, ohne Seoul vorher darüber zu informieren.Die südkoreanische Regierung hatte Ende Juni im Vorfeld der Monsunregenzeit Nordkorea gebeten, sie im Falle einer Schleusenöffnung vorher darüber zu benachrichtigen. Seoul hatte die Bitte im Juli erneut unterbreitet, Nordkorea hat jedoch nicht darauf geantwortet.Eine Schleusenöffnung am Hwanggang-Damm am grenzüberschreitenden Fluss Imjin beeinflusst den Wasserstand des Gunnam-Damms und an der Brücke Pilseung im südkoreanischen Yeoncheon an der Grenze zu Nordkorea.Bei einem Wasserabfluss aus dem Hwanggang-Damm ohne Vorankündigung im September 2009 kamen sechs Südkoreaner ums Leben, die am Ufer des Imjin gezeltet hatten.