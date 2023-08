Bericht: USA wünschen sich Erklärung Seouls und Tokios zu dreiseitiger Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Die USA wünschen sich laut einem Zeitungsbericht eine Erklärung Seouls und Tokios für die Stärkung der dreiseitigen Zusammenarbeit.Demnach sollen sich die Bündnispartner dazu verpflichten, im Falle eines Angriffs miteinander zu beraten. Die Einigung solle in die gemeinsame Erklärung aufgenommen werden, die während des trilateralen Spitzentreffens in Camp David in diesem Monat angenommen werden soll. Das berichtete die "Financial Times" am Dienstag.Auch solle hinsichtlich Nordkorea und China auf eine "gegenseitige Verwundbarkeit" Südkoreas und Japans hingewiesen werden.Die drei Länder würden außerdem über die Einrichtung einer Hotline auf höchster Ebene beraten und bei ihrem Gipfel verschiedene andere Maßnahmen vorstellen. Dazu zählten gemeinsame Militärübungen sowie die Stärkung der Cybersicherheit, der Raketenabwehr und der Wirtschaftssicherheit.Laut dem Zeitungsbericht wollen die USA eine engere Sicherheitszusammenarbeit mit Südkorea und Japan anstreben, um die Abschreckung gegen Bedrohungen aus Nordkorea und China in der indopazifischen Region zu verstärken.Zwar würde die Erklärung keinem formellen Sicherheitsvertrag entsprechen, sie wäre aber ein großer Schritt in der Annäherung zwischen Südkorea und Japan, schrieb die Zeitung.Der starke Wunsch der USA nach einer trilateralen Sicherheitskooperation stößt aber auch auf Hindernisse. Grund sind Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden ostasiatischen Verbündeten über Japans Umgang mit seiner Kolonialvergangenheit sowie eine öffentliche Ablehnung einer Sicherheitskooperation mit Japan in Südkorea.Die Biden-Regierung setzte sich zuletzt aktiv für eine engere Sicherheitszusammenarbeit der drei Länder ein, nachdem sich das Verhältnis zwischen Südkorea und Japan unter der südkoreanischen Regierung von Yoon Suk Yeol verbessert hatte.