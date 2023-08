Yoon beginnt siebentägigen Urlaub

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol beginnt heute einen siebentägigen Urlaub.Yoon wird laut Präsidialamt bis zum 8. August auf der Insel Jeodo in Geoje in der Süd-Gyeongsang-Provinz bleiben.Auf der unter Kontrolle des Verteidigungsministeriums stehenden Insel befindet sich der Präsidenten-Landsitz „Cheonghaedae“.Yoon könnte nach Bedarf auch während der Ferien offizielle Termine absolvieren, hieß es.Seinen ersten fünftägigen Sommerurlaub im letzten Jahr hatte Yoon in seiner Privatwohnung im Süden in Seoul verbracht.