Südkorea erhöht Hitzewarnung auf höchste Stufe

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat am Dienstag angesichts anhaltend hoher Temperaturen die Hitzewarnung auf die höchste Stufe „ernst“ angehoben.Die höchste Warnstufe wurde erstmals im laufenden Jahr und zum ersten Mal seit 2019 ausgerufen.Die höchste Stufe wird erreicht, wenn in mindestens 40 Prozent der Landesteile wenigstens an drei Tagen mit Temperaturen von 35 Grad oder höher zu rechnen ist.Nach weiteren Angaben wurde das Zentrale Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen mit Wirkung ab 18 Uhr am Dienstag eingesetzt. Grund sei, dass die Schäden aufgrund der Hitzewelle voraussichtlich weiter zunehmen würden, so das Innenministerium.Der Innenminister und Leiter des Hauptquartiers Lee Sang-min rief die Öffentlichkeit auf, tagsüber möglichst auf Aktivitäten im Freien zu verzichten.