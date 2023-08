Seoul wird Möglichkeit von Sanktionen wegen Waffenhandel zwischen Nordkorea und Russland überprüfen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will angesichts eines möglichen Waffenhandels zwischen Nordkorea und Russland zunächst den Sachverhalt umfassend prüfen. Danach wolle sie über eventuelle eigene Sanktionen entscheiden, teilte ein Sprecher des Außenministeriums am Dienstag mit.Jeder Waffenhandel mit Nordkorea ist gemäß den Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen das Land verboten.Die USA warfen inzwischen Nordkorea mehrmals vor, Russland mit Waffen zu beliefern. Pjöngjang und Moskau dementierten das jedoch.Die britische Zeitung „Financial Times“ schrieb allerdings am 29. Juli, dass ukrainische Soldaten dabei gesehen worden seien, mit nordkoreanischen Waffen Angriffe gegen russische Truppen zu verüben. Die Waffen seien vermutlich russischen Truppen abgenommen worden.