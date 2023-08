Außenminister Park trifft italienischen Präsidenten

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat am Dienstag (Ortszeit) in Rom dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella einen Höflichkeitsbesuch abgestattet.Park reiste zu einem offiziellen Besuch nach Italien.Park äußerte seine Dankbarkeit für die Entsendung von Sanitätstruppen durch Italien während des Koreakriegs. Er teilte die Absicht mit, anlässlich des 140. Jubiläums der Beziehungsaufnahme zwischen Korea und Italien im kommenden Jahr die strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern weiter zu entwickeln.Mattarella schlug seinerseits vor, anlässlich des 140. Beziehungsjubiläums den Austausch auf hochrangiger Ebene und die bilaterale Kooperation weiter zu verstärken.Park äußerte auch die Hoffnung, dass Italien als Vorsitzender der G7 im kommenden Jahr in globalen Angelegenheiten seine Führungsstärke zeigen werde.Park hatte zuvor dem Vatikan einen offiziellen Besuch abgestattet. Anlass waren 60 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Südkorea und dem Vatikan. Er traf sich mit dem Kardinalsstaatssekretär und dem Sekretär für die Beziehungen zu Staaten.Das war der erste offizielle Besuch eines südkoreanischen Außenministers beim Heiligen Stuhl seit fünf Jahren.