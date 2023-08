Wetterbehörde warnt vor viel häufigerem Auftreten von extremem Hitzestress

Photo : YONHAP News

Sollten die Treibhausgasemissionen auf dem aktuellen Niveau bleiben, wird das Auftreten von extremem Hitzestress stark zunehmen.Entsprechende Studienergebnisse veröffentlichte die südkoreanische Wetterbehörde.Die Behörde berechnete, an wie vielen Tagen extremer Hitzestress abhängig von jedem Szenario der Treibhausgasminderung auftreten wird.Falls die Emissionen nicht verringert würden, könnte die Anzahl der entsprechenden Tage in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts (2081 bis 2100) auf bis das Elffache ansteigen, so die Behörde.Dann werde die Anzahl der Tage von extremer Hitzebelastung von derzeit landesweit 6,3 bis neun auf bis zu 99 klettern, hieß es.