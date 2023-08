Nordkorea kritisiert Frankreich wegen gemeinsamer Luftübung mit Südkorea

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Frankreich wegen dessen erster gemeinsamer Luftwaffenübung mit Südkorea kritisiert.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichte am Mittwoch den Beitrag eines Forschers des Korea-Europa-Vereins.Darin wurde die gemeinsame Übung der südkoreanischen Luftwaffe und der französischen Luft- und Weltraumstreitkräfte verurteilt, die Ende Juli in Südkorea stattfand.Damit würden Nordkoreas Sicherheit und Interessen zugunsten der feindseligen Politik der USA gegenüber dem Land bedroht.Die Entsendung von Kampfjets (durch Frankreich) auf die koreanische Halbinsel könne nur als Versuch interpretiert werden, Nordkorea als Feind zu behandeln, hieß es weiter.Die Luftstreitkräfte Südkoreas und Frankreichs hielten am 25. und 26. Juli auf einem Luftwaffenstützpunkt in der Provinz Süd-Gyeongsang eine gemeinsame Übung ab.Es war die erste gemeinsame Luftwaffenübung zwischen beiden Ländern.