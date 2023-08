Über 400 Jamboree-Teilnehmer erleiden hitzebedingte Erkrankungen

Photo : YONHAP News

Am ersten Tag des 25. World Scout Jamboree in Südkorea haben über 400 Teilnehmer hitzebedingte Erkrankungen erlitten.Laut einer Mitteilung des Organisationskomitees des Weltpfadfindertreffens in Saemangeum am Mittwoch wurden bis Dienstag 807 Patienten auf dem Camp-Gelände gemeldet. Bei mehr als 400 von ihnen seien hitzebedingte Erkrankungen bestätigt worden.Choi Chang-haeng, Generalsekretär des Komitees, sagte vor der Presse, dass man ohne große Probleme vorgehe. Das Komitee habe sich mit der Weltorganisation und dem Organisationskomitee des Welt Scout Jamboree über die Hitzewelle beraten.Verschiedene Maßnahmen zur Vorbeugung von hitzebedingten Erkrankungen, darunter die Versorgung mit Wasser, die Bereitstellung von Salz und die Anpassung von Aktivitäten, seien erörtert worden. Es wurde zudem beschlossen, etwa 150 zusätzliche Krankenbetten auf dem Gelände zu errichten.Am Veranstaltungsort des Pfadfindertreffens gilt derzeit eine Hitzewarnung. In der Nacht auf Mittwoch herrschte eine tropische Nacht, in der die Temperaturen nicht unter 25 Grad fielen.