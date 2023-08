Südkoreas Währungsreserven zweiten Monat in Folge gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Währungsreserven sind im Juli den zweiten Monat in Folge gestiegen.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Donnerstag hätten die Reserven mit Stand Ende Juli 421,8 Milliarden Dollar betragen. Verglichen mit Ende Juni seien dies 350 Millionen Dollar mehr gewesen.Ein Vertreter der Zentralbank wies auf eine Abwertung des US-Dollar um 1,7 Prozent im Vormonat hin, daher sei der Wert der nicht auf Dollar lautenden Vermögenswerte gestiegen.Südkoreas Devisenreserven waren im Juni erstmals nach drei Monaten wieder gestiegen.Das Land verfügt zurzeit über den achtgrößten Devisenschatz der Welt und rückte verglichen mit Ende Juni in der Rangliste um einen Platz vor. An der Spitze steht China mit Währungsreserven im Wert von über drei Billionen Dollar. Dahinter folgen Japan, die Schweiz und Indien.