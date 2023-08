Südkorea und Frankreich wollen Thematisierung von Nordkoreas Nuklearfrage im Rahmen des NPT

Photo : YONHAP News

Südkorea und Frankreich sind darin übereingekommen, dass die nordkoreanische Nuklearproblematik als zentrales Thema im Regime des Atomwaffensperrvertrags (NPT) behandelt werden muss.Dies hätten beide Länder am Mittwoch in Wien am Rande des ersten Vorbereitungstreffens für die elfte NPT-Überprüfungskonferenz bekräftigt, teilte das südkoreanische Außenministerium mit.Die Vertreter beider Außennministerien hätten betont, dass Diskussionen der NPT-Vertragsstaaten über den Umgang mit der nordkoreanischen Nuklearproblematik unerlässlich seien. Nordkorea verstoße mit der Fortsetzung der Entwicklung von Atomwaffen und ballistischen Raketen gegen den NPT und Resolutionen des UN-Sicherheitsrats.Das erste Vorbereitungstreffen dient dazu, an Themen für die im Jahr 2026 vorgesehene NPT-Überprüfungskonferenz zu arbeiten und anstehende Angelegenheiten zu überprüfen.