﻿US-Außenministerium: Zweite Kontaktaufnahme mit Nordkorea wegen übergelaufenem US-Soldaten

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat weiteren Kontakt mit dem UN-Kommando im Zusammenhang mit einem übergelaufenen US-Soldaten aufgenommen.Der amerikanische Außenamtssprecher Matthew Miller sagte am Mittwoch (Ortszeit), dass innerhalb der letzten 48 Stunden ein Telefongespräch mit Nordkorea zustande gekommen sei.Im Gespräch sei es um Nordkoreas Bestätigung der Mitteilung vom UN-Kommando über das Überlaufen des Gefreiten Travis King gegangen, hieß es.Wie aus gut informierten Kreisen verlautete, habe die nordkoreanische Seite weder über die Sicherheit von King gesprochen noch auf die Verhandlungen über die Einzelheiten des Falls reagiert.Es handelte sich um die zweite Kontaktaufnahme zwischen den USA und Nordkorea über den Kanal des UN-Kommandos in der demilitarisierten Zone zwischen beiden Koreas nach dem ersten Austausch über den Fall am 18. Juli.