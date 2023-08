NewJeans gelangt an Spitze der US-Hitliste Billboard 200

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band NewJeans hat lediglich ein Jahr nach ihrem Debüt die US-Albumcharts Billboard 200 erobert.Laut den am Mittwoch (Ortszeit) veröffentlichten Billboard-Charts debütierte „Get Up“, das zweite Minialbum der Girlgroup, auf Platz eins in den Billboard 200.Es stellt auch den ersten Einstieg von NewJeans in die Billboard 200 dar. Damit ist NewJeans nach BlackPink die zweite südkoreanische Girlgroup, die die wichtigsten Albumcharts der USA anführt.Die drei Titeltracks des Albums, „Super Shy“, „ETA“ und „Cool With You“, schafften es zudem in die Single-Charts Billboard Hot 100. NewJeans ist die erste koreanische Mädchengruppe, die mit mindestens drei Songs gleichzeitig in den Hot 100 Charts vertreten ist.