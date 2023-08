Seoul ordnet wegen Hitze Programmänderungen des World Scout Jamboree an

Photo : YONHAP News

Das Innenministerium hat Programmänderungen beim World Scout Jamboree in Südkorea angeordnet.Hintergrund ist, dass gestern über 80 Personen bei der Eröffnungsfeier des Weltpfadfindertreffens in Saemangeum wegen hitzebedingter Krankheitssymptome ins Krankenhaus gebracht werden mussten.Innenminister Lee Sang-min habe dringend angeordnet, in enger Kooperation mit dem Organisationskomitee Maßnahmen auszuarbeiten und sofort umzusetzen, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Lee ist Co-Vorsitzender des Organisationskomitees.Angeordnet wurde, in Kooperation mit dem medizinischen Personal die aktuelle Situation zu bewerten. Angesichts der Zahl Hitzepatienten sollten alle möglichen Maßnahmen ergriffen werden, einschließlich einer Programmanpassung und des Einsatzes weiterer Rettungswagen, hieß es.