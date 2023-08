Südkorea erwägt Teilnahme an Ukraine-Friedenskonferenz in Saudi-Arabien

Photo : YONHAP News

Südkorea erwägt, an einer internationalen Konferenz zum Frieden in der Ukraine teilzunehmen.Nach Angaben eines Regierungsbeamten in Seoul am Donnerstag wird die Teilnahme eines Regierungsvertreters an der Friedenskonferenz überprüft, die am 5. und 6. August in Dschidda geplant ist.Sicherheitsbeamte aus mehr als 30 Ländern sollen dabei über Maßnahmen zur Friedensschaffung in der Ukraine diskutieren.Bloomberg berichtete am Dienstag unter Berufung auf eine gut informierte Quelle, dass die saudi-arabische Regierung die nationalen Sicherheitsberater aus der Ukraine, von wichtigen Unterstützern der Ukraine sowie aus G20-Staaten eingeladen habe.