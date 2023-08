World Scout Jamboree in Südkorea feierlich eröffnet

Photo : YONHAP News

Das 25. World Scout Jamboree findet derzeit in Saemangeum in Buan an der Westküste Südkoreas statt.Mit mehr als 40.000 Teilnehmern aus über 150 Ländern wird das Weltpfadfindertreffen im bisher größten Umfang abgehalten.Am Mittwochabend fand die offizielle Eröffnungsfeier statt. Ein Orchester aus Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus verschiedenen Ländern trat auf. Es gab eine Drohnenshow und ein Feuerwerk.Auch der britische Abenteurer und Überlebensexperte, Bear Brylls, der selbst Pfadfinder war, trat auf.Zur Eröffnungsfeier kamen zudem Präsident Yoon Suk Yeol und seine Gattin Kim Keon-hee.Yoon sagte den Teilnehmern, der Unabhängigkeitssinn, das Verantwortungsgefühl, die Bereitschaft zum Einsatz für die Nachbarn sowie das Engagement für ihr eigenes Land, die sie durch Pfadfinderaktivitäten entwickelt hätten, würden sie zu großen Führungskräften in der Gesellschaft machen.Beim Weltpfadfindertreffen gibt die anhaltende Hitzewelle Anlass zu großer Sorge. Bisher wurden über 400 Hitzepatienten auf dem Campgelände des Jamboree bestätigt.Das Organisationskomitee teilte mit, dass es die Teilnehmer über Verhaltenstipps bei großer Hitze informiert habe. Das Komitee plane, einen Teil der Aktivitäten im Freien durch Indoor-Veranstaltungen zu ersetzen.