Seoul: Diskussion über Hotline beim Dreiergipfel mit USA und Japan möglich

Photo : KBS News

Beim anstehenden trilateralen Gipfeltreffen zwischen Südkorea, den USA und Japan kann voraussichtlich die Einrichtung einer Hotline zwischen ihren Staats- und Regierungschefs thematisiert werden.Das sagte ein Mitarbeiter des Präsidialamtes in Seoul am Donnerstag.Eine solche Hotline wäre als Kanal von Bedeutung, um sofort auf mögliche Provokationen Nordkoreas mit Atomwaffen und Raketen reagieren zu können. Auch könnte sie als Kanal für Diskussionen über Reaktionen auf Chinas Wirtschaftspolitik.Außerdem wäre der Effekt einer Ausweitung der Sicherheitskooperation zwischen Südkorea und den USA ausgehend vom gegenseitigen Verteidigungsvertrag auf Südkorea, die USA und Japan zu erwarten.Das Dreier-Gipfeltreffen ist am 18. August in den USA geplant.