Südkoreas Anteil am globalen Markt für Elektroauto-Batterien gesunken

Photo : YONHAP News

Drei führende koreanische Batteriehersteller haben in der ersten Hälfte dieses Jahres auf dem globalen Markt für Elektroauto-Batterien einen leichten Rückgang ihres Marktanteils erlitten.Laut dem Marktforschungsunternehmen SNE Research am Donnerstag belief sich der Gesamtbatterieverbrauch der weltweit zugelassenen Elektrofahrzeuge im Zeitraum von Januar bis Juni auf 304 Gigawattstunden. Das seien etwa 50 Prozent mehr verglichen mit demselben Vorjahreszeitraum.Die drei koreanischen Hersteller konnten zwar ein Wachstum verzeichnen. Ihr Marktanteil sank jedoch gegenüber dem Vorjahr um 2,2 Prozentpunkte auf 23,9 Prozent.LG Energy Solution erfreute sich eines Zuwachses um 50,3 Prozent . Mit einem Marktanteil von 14,5 Prozent blieb das Unternehmen weiter an dritter Stelle.SK On erreichte 5,2 Prozent Marktanteil, Samsung SDI 4,1 Prozent.Marktführer blieb der chinesische Hersteller CATL.