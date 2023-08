Tropische Nächte wegen anhaltender Hitze

Photo : YONHAP News

In Südkorea gelten seit zehn Tagen landesweit Hitzewarnungen.Mancherorts kam es zu tropischen Nächten, in denen das Quecksilber nachts nicht unter 25 Grad fiel. Gangneung an der Ostküste wurde von einer „supertropischen Nacht“ heimgesucht. Gemeint ist, dass die niedrigste Temperatur nicht unter 30 Grad sinkt.Die landesweite Hitzewelle und tropische Nächte werden sich für eine Weile fortsetzen. Grund ist, dass das sonnige Wetter unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets noch anhalten wird. Zudem bringt ein Taifun, der südlich an Korea vorbeizieht, einen heißen und feuchten Südwestwind nach Korea.Es wird erwartet, dass der Südwestwind das Phänomen von hohen Temperaturen an der Ostküste in der Provinz Gangwon weiter verstärken wird.Heute ist es weiter heiß. Für Tageshöchstwerte wurden 33 bis 38 Grad vorhergesagt.Khanun, der sechste Taifun der Saison, zieht über die japanische Insel Okinawa hinweg und bringt einen heißen, feuchten Wind aus dem Süden nach Korea.Laut heute veröffentlichten Daten wird erwartet, dass der Taifun über das Ostchinesische Meer voraussichtlich in Richtung Süden Japans drehen wird.