Vereinigungsminister: Regierung wird Erklärung für Beendigung des Kriegs keinesfalls anstreben

Die Regierung Yoon Suk Yeol wird laut ihrem neuen Vereinigungsminister eine Erklärung zur Beendigung des Koreakriegs keinesfalls anstreben und vorantreiben.Die entsprechende Zusage äußerte Kim Young-ho am Donnerstag bei einem Treffen mit Familien von nach Nordkorea Entführten, dort Festgehaltenen und Kriegsgefangenen sowie Vertretern von Organisationen, die sich mit dieser Angelegenheit befassen.Wenn der Krieg für beendet erklärt werde, werde die Frage der während des Kriegs Entführten und Kriegsgefangenen begraben. Die Bedingungen für eine solche Erklärung seien nicht gegeben, hieß es auch.Die Vorgängerregierung von Präsident Moon Jae-in hatte sich in der Endphase der Amtszeit darum bemüht, eine Erklärung zur formellen Beendigung des Koreakriegs zustande zu bringen, um einen Durchbruch in den Verhandlungen über die Denuklearisierung Nordkoreas herbeizuführen. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen gab es jedoch Kritik, dass eine solche Erklärung verfrüht sei.Präsident Yoon Suk Yeol hatte sich bei einer Veranstaltung im Juni ablehnend zum Streben nach einer solchen Erklärung geäußert.Kim versprach, in der Frage der Entführten, Festgehaltenen und Kriegsgefangenen mit einer entschiedeneren Haltung vorzugehen.Das Treffen war der erste offizielle Termin des neuen Vereinigungsministers nach seinem Amtsantritt.