14 Menschen bei Messerattacke in Seongnam verletzt

Photo : YONHAP News

Bei einer Messerattacke in der Stadt Seongnam sind am Donnerstag 14 Menschen verletzt worden.Der Tatverdächtige konnte laut Angaben der örtlichen Polizei schnell gefasst werden.Der 22-Jährige mit Familiennamen Choi habe im Einkaufszentrum AK Plaza nahe der Seohyeon-Station in Bundang gegen 18.00 Uhr neun Menschen mit einem Messer verletzt.Kurz zuvor war Choi mit einem Auto auf einen Bürgersteig nahe dem Kaufhaus gefahren und hatte dabei fünf Fußgänger verletzt. Eine Frau in ihren Sechzigern habe einen Herzstillstand erlitten und befinde sich in einem kritischen Zustand, hieß es.Der Tatverdächtige, der für einen Lieferservice arbeitet, weist laut Angaben der Polizei Anzeichen der Paranoia auf.Der Drogen- und Alkoholtest sei negativ ausgefallen, seine Haarproben würden zurzeit vom Nationalen Forensischen Dienst untersucht. Für den Mann soll Untersuchungshaft beantragt werden.