Schlüsselfigur im Fall um gesunkene Fähre Sewol nach Südkorea ausgeliefert

Eine Schlüsselfigur im Fall um die vor neun Jahren gesunkene Fähre Sewol ist nach Südkorea ausgeliefert worden.Yoo Hyuk-hee ist der zweitälteste Sohn des mittlerweile verstorbenen Yoo Byung-eun. Die Familie kontrollierte das Unternehmen Chonghaejin Marine Company, für das die Fähre Sewol unterwegs war.Yoo traf am Freitag um 7.20 Uhr aus New York kommend am internationalen Flughafen Incheon ein. Unmittelbar nach der Ankunft wurde er für ein Verhör zur Bezirksstaatsanwaltschaft Incheon gebracht.Die Staatsanwälte werden voraussichtlich Haftbefehl beantragen, da Fluchtgefahr bestehe.Die Ermittler sind davon überzeugt, dass die Familie eine Mitschuld an dem Unglück trage, weil sie Gelder unterschlagen habe, die für Sicherheitsmaßnahmen gedacht gewesen seien.Die Staatsanwälte sehen den Sohn als Nachfolger von Yoo Byung-euns Firmenimperium und seiner religiösen Sekte. Darüber hinaus gehen sie davon aus, dass er insgesamt 55,9 Milliarden Won oder 43 Millionen Dollar unterschlagen habe.Yoo war im Juli 2020 in New York festgenommen worden. Südkoreas Justizministerium hatte im Mai dieses Jahres dessen Auslieferung beantragt.Bei dem Untergang der Fähre am 16. April 2014 waren über 300 Menschen ums Leben gekommen.