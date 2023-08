UN-Botschafter macht Nordkoreas Regierung für Nahrungsknappheit verantwortlich

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische UN-Botschafter Hwang Joon-kook hat die nordkoreanische Regierung für die ernste Nahrungsmittelknappheit in ihrem Land verantwortlich gemacht.Die Regierung in Pjöngjang habe schlechte Entscheidungen getroffen, die die Nahrungskrise verschärft hätten, sagte Hwang am Donnerstag in einer offenen Debatte des UN-Sicherheitsrats über Hungersnöte und konfliktbedingte Ernährungsunsicherheit.Der Botschafter warf Nordkorea vor, Ressourcen verschwendet zu haben, die besser zur Bekämpfung der Nahrungskrise eingesetzt werden könnten. Stattdessen habe das Land in den vergangenen anderthalb Jahren zahlreiche Raketentests einschließlich Starts von Interkontinentalraketen unternommen.Zudem habe sich Pjöngjang geweigert, humanitäre Hilfe der internationalen Gemeinschaft anzunehmen, weil es wegen der Corona-Pandemie die Grenzen geschlossen habe.