Haftbefehl für früheren Sonderermittler im Skandal um Bauprojekt ausgestellt

Photo : YONHAP News

In einem Korruptionsskandal um ein Bauprojekt in der südkoreanischen Stadt Seongnam hat das zentrale Bezirksgericht in Seoul einen Haftbefehl gegen einen früheren Sonderermittler ausgestellt.Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Ermittler Park Young-soo vor, in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender der Woori Bank gegen das Anti-Korruptionsgesetz verstoßen zu haben. Zwischen September 2019 und Februar 2021 soll Park über seine Tochter 1,1 Milliarden Won (etwa 845.000 Dollar) von einer Vermögensverwaltungsfirma erhalten haben.Im Gegenzug soll er privaten Bauunternehmen bei einem Projekt um den Bau eines Apartment-Komplexes im Bezirk Daejang-dong in Seongnam unterstützt haben.Die Vermögensfirma, bei der die Tochter Parks gearbeitet hatte, steht im Zentrum des Skandals.