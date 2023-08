BBC: Nordkorea bestätigt Gewahrsam des übergelaufenen US-Soldaten King

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut dem UN-Kommando in Südkorea die Festnahme des US-Soldaten Travis King bestätigt, der Mitte Juli unerlaubt die innerkoreanische Grenze überquert hatte.Das UN-Kommando habe mitgeteilt, dass Nordkorea auf Anfrage des UN-Kommandos bestätigt habe, dass sich King in seinem Gewahrsam befinde, berichtete der Sender am Donnerstag.Das UN-Kommando habe keine weiteren Einzelheiten genannt. Es wolle die Bemühungen, ihn nach Hause zu bringen, nicht behindern.Bei der BBC hieß es, die Antwort deute darauf hin, dass Pjöngjang zur Aufnahme von Verhandlungen bereit sein könnte.King war in Südkorea stationiert und hatte dort wegen Körperverletzung eine Zeitlang in einer Haftanstalt zugebracht. Er sollte am 17. Juli für ein Disziplinarverfahren in die USA zurückkehren. Er war jedoch am Flughafen Incheon getürmt und hatte am 18. Juli während einer privat veranstalteten Tour zur Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) die Grenze zum Norden überquert.