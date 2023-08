World Scout Jamboree: Stopp von Veranstaltungen im Freien wegen Hitzewelle

Photo : YONHAP News

Beim World Scout Jamboree in Saemangeum in Südkorea sind allein am Mittwoch 300 Hitzepatienten gemeldet worden.Während der Eröffnungszeremonie am Mittwochabend zeigten mehr als 100 Teilnehmer hitzebedingte Symptome von Erschöpfung. Polizei und Feuerwehr baten um den Abbruch der Feier an der Westküste. Ein Teil des Programms wurde daraufhin abgesagt.Angesichts der großen Besorgnis um die Sicherheit der Teilnehmer des Pfadfindertreffens beschloss das Organisationskomitee, auf einen Großteil der geplanten Aktionen im Freien vorerst zu verzichten. Für den Rest des Camps sollen Wasser- und Indoor-Aktivitäten sowie lokale Erlebnisprogramme im Mittelpunkt stehen.Nach Angaben des Organisationskomitees stellte das Militär 90 weitere Ärzte und Pflegekräfte zur Verfügung. Zudem sei die Zahl der Krankenbetten erhöht worden.Das Ministerium für Gleichstellung und Familie entschuldigte sich unterdessen bei den meist jungen Pfadfinderinnen und Pfadfindern für Unannehmlichkeiten aufgrund der Hitzewelle. Die Ministerin Kim Hyun-sook ist Co-Vorsitzende des Organisationskomitees.Die stellvertretende Gleichstellungsministerin Lee Ki-soon entschuldigte sich am Donnerstag im Presszentrum des Pfadfindertreffens zudem für die unbefriedigenden Vorbereitungen auf die Großveranstaltung.Angesichts der Ausrichtung im Monat August, der die heißeste Zeit des Jahres sei, sagte sie, dass der Zeitplan nach Konsultationen mit dem Pfadfinderverband festgelegt worden sei. Auch viele andere Länder hätten Veranstaltungen im August abgehalten. Man habe die Regenzeit und Taifune meiden wollen.