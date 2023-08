World Scout Jamboree: Präsident Yoon ordnet Anti-Hitze-Maßnahmen an

Photo : YONHAP News

Angesichts der extremen Hitzewelle in Südkorea hat Präsident Yoon Suk Yeol stärkere Schutzmaßnahmen für die mehr als 40.000 Teilnehmer am Weltpfadfindertreffen an der Westküste des Landes angeordnet.Es sollten möglichst viele Busse bereitgestellt werden, in denen sich die Teilnehmer des Zeltlagers ausruhen könnten, teilte Yoons Sprecherin Kim Eun-hye am Freitag mit. Außerdem sollten LKWs mobilisiert werden, um die Teilnehmer mit kaltem Trinkwasser zu versorgen.Auch solle Essensqualität verbessert werden, hieß es. Alle Ministerien sollten sich dafür einsetzen, die Probleme bei der Austragung des World Scout Jamboree zu lösen.Allein bei der Eröffnungsfeier am Mittwoch mussten über 80 jugendliche Teilnehmer wegen hitzebedingter Krankheitssymptome behandelt werden.Das Pfandfindertreffen findet vom 1. bis zum 12. August auf einer acht Quadratkilometer großen Fläche im Gebiet um Saemangeum statt. An der Stelle des Camps befand sich früher ein Wattenmeer. Die Teilnehmer leiden auf dem schattenlosen Gelände zunehmend unter der schweren Hitzewelle.