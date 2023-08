Außenminister reist nächste Woche nach Afrika

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenminister Park Jin reist in der nächsten Woche in drei afrikanische Länder, um die Bewerbung der südöstlichen Hafenstadt Busan um die Expo 2030 zu unterstützen.Nach Angaben einer Ministeriumssprecherin wird Park vom 8. bis zum 14. August nach Äthiopien, Sambia und Ruanda sowie nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten reisen.Er werde dabei Gespräche für die Ermöglichung der Austragung der Expo in Busan führen. In Afrika gebe es die meisten Mitglieder des Internationalen Büros für Ausstellungen (BIE), hieß es.Besprochen werden sollen demnach auch Maßnahmen für die Teilnahme von hochrangigen afrikanischen Beamten an dem geplanten Korea-Afrika-Gipfel im nächsten Jahr.