Weißes Haus: Russland sucht größere militärische Kooperation mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Russland versucht nach Angaben des Weißen Hauses, die militärische Kooperation mit Nordkorea zu verstärken. Dabei könne es unter anderem um den Kauf von Artilleriegeschossen aus Nordkorea gehen.Das sagte der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, John Kirby, am Donnerstag (Ortszeit) auf einer telefonischen Pressekonferenz. Er bezog sich dabei auf Informationen der USA über den jüngsten Besuch des russischen Verteidigungsministers Sergei Schoigu in Nordkorea.Schoigu sei jüngst nach Nordkorea gereist, um das Land zum Verkauf von Munition an Russland zu überreden. Die USA seien besorgt darüber, dass Nordkorea weiterhin darüber nachdenke, militärische Unterstützung für Russlands Militäroperationen gegen die Ukraine anzubieten, sagte Kirby.Er fügte hinzu, dass jedes Waffengeschäft zwischen Nordkorea und Russland einen Verstoß gegen eine Reihe von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstellen würde. Die USA wollten weiterhin die Bemühungen Russlands aufdecken und durchkreuzen, sich Munition aus Nordkorea oder aus jedem anderen Staat zu beschaffen.