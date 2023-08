Polizei ermittelt wegen mehrerer Mordankündigungen im Internet

Photo : YONHAP News

Nach einer Messerattacke in Seongnam mit 14 Verletzten am Donnerstag sind elf Mordankündigen im Internet entdeckt worden, wonach Seoul der Tatort sein soll.Die Polizei nahm Ermittlungen auf und setzte Einsatzkräfte in der Umgebung der U-Bahnstationen im Süden der Hauptstadt ein, die in den Androhungen erwähnt wurden.Nach Polizeiangaben am Freitag wurde gegen 19 Uhr am Donnerstag auf einem beliebten Internetforum ein Beitrag veröffentlicht, in dem es hieß, es sollten am Freitagmorgen an der U-Bahnstation Jamsil 20 Menschen getötet werden.Gegen 23 Uhr kündigte ein Benutzer auf demselben Forum an, dass es um 22 Uhr am Freitag eine Messerattacke an der Station Hanti geben werde.In einer Reihe von Androhungen wurde auch die U-Bahnstation Gangnam genannt.Seit einem Amoklauf am 21. Juli an der Station Sillim stieg die Zahl der Mordankündigungen, gegen die das für Cyberkriminalität zuständige Team der Polizeibehörde von Seoul ermittelt, auf 21. In zwei Fällen wurden die Verfasser festgenommen.