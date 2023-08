Sicherheitsberater: Kooperation bei Raketenabwehr gegen Nordkorea ein Thema beim Dreiergipfel

Photo : YONHAP News

Beim bevorstehenden Dreiergipfel zwischen Südkorea, den USA und Japan wird laut einem südkoreanischen Sicherheitsbeamten die Kooperation bei der Raketenabwehr gegen Nordkorea ein Gesprächsthema sein.Die Zusammenarbeit bei der Raketenabwehr einschließlich des Austauschs von Informationen zur Warnung werde erörtert, sagte der nationale Sicherheitsberater Cho Tae-yong am Freitag am Flughafen Incheon vor dem Abflug nach Saudi-Arabien. Dort wird er an einer Friedenskonferenz für die Ukraine teilnehmen.Den Gipfel, der am 18. August in Camp David in den USA geplant ist, bezeichnete Cho als ein diplomatisches Treffen von großer Bedeutung. Die Staats- und Regierungschefs der drei Länder würden zu intensiven Beratungen zusammenkommen, die eine zentrale Rolle beim Streben nach einem nachhaltigen Frieden, einer regelbasierten Ordnung und dem Wohlstand im indopazifischen Raum spielen könnten.Die Möglichkeit einer regelmäßigen Abhaltung des Dreier-Gipfels hänge von der Besprechung zwischen den Staats- und Regierungschefs ab, sagte Cho.Was die mögliche Einrichtung einer "Hotline" zwischen ihnen angehe, denke er nicht, dass der Ausdruck beim Gipfel erwähnt werde. Bestimmt würden jedoch Maßnahmen zur Verstärkung der Kommunikation zwischen ihnen erörtert.