Südkorea, USA und Japan diskutieren über Vorgehen gegen Nordkoreas Krypto-Diebstähle

Photo : YONHAP News

Südkorea, die Vereinigten Staaten und Japan haben am Freitag ihr erstes trilaterales Treffen zur Cybersicherheit auf hochrangiger Ebene abgehalten.An dem Treffen per Videoschaltung habe der zweite stellvertretende Direktor des Büros für nationale Sicherheit Südkoreas, Lim Jong-deuk, teilgenommen, teilte das Präsidialamt in Seoul mit. Seine Gesprächspartner seien Anne Neuberger, stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin der USA für Cyber- und neue Technologien, sowie Okano Masataka, stellvertretender Leiter des japanischen Nationalen Sicherheitssekretariats, gewesen.Dabei seien Maßnahmen mit dem Ziel erörtert worden, den Teufelskreis zu durchbrechen, in dem Nordkorea illegal gestohlene virtuelle Vermögenswerte für die Finanzierung der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen einsetzt.