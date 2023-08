Polizeichef kündigt spezielle Aktion gegen Amokläufe an

Photo : YONHAP News

Der nationale Polizeichef Yoon Hee-keun hat nach einer Messerattacke in Seongnam am Donnerstag mit mehreren Verletzten eine spezielle Sicherheitsaktion gegen Amoktaten angekündigt.Yoo sprach am Freitag von einer ernsthaften Notfallsituation. Die Sicherheit der Öffentlichkeit werde derzeit durch verschiedene schwere Verbrechen ernsthaft bedroht.Grausame Verbrechen gegen unschuldige Bürger stellten de facto Terrorakte dar, sagte Yoon.Die Polizei werde künftig mit großer Entschlossenheit gegen schwere Verbrechen, darunter Amokläufe sowie Nachahmer-Verbrechen, vorgehen, bis die entsprechenden Ängste der Bevölkerung behoben seien.