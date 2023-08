Wetter: Starke Niederschläge an der Ostküste angekündigt

Photo : YONHAP News

An der Ostküste in der Provinz Gangwon sind für heute und morgen weiterhin starke Niederschläge mit Mengen zwischen 50 und 200 Millimeter angekündigt.In Goseong wurde allein gestern bei 90 Millimeter Niederschlag innerhalb einer Stunde eine Niederschlagmenge von 210 Millimeter registriert.An der Ostküste in der Provinz Nord-Gyeongsang sind bis morgen Niederschläge bis zu 60 Millimeter erwartet.Die landesweite Hitzewelle soll auch heute anhalten. Die Tageshöchstwerte sollen an den meisten Orten im Land bis auf 35 Grad steigen.In Seoul und Daejeon soll das Quecksilber auf 36 Grad klettern, in Daegu wird mit 35 Grad gerechnet.