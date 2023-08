Katholischer Weltjugendtag 2027 findet in Seoul statt

Photo : YONHAP News

Seoul ist Gastgeber des nächsten katholischen Weltjugendtags 2027.Das machte Papst Franziskus am Sonntag zum Abschluss des katholischen Weltjugendtreffens in Lissabon bekannt.Damit wird Seoul nach Manila 1995 die zweite asiatische Stadt sein, die das katholische Großtreffen veranstalten wird.Die katholische Kirche Südkoreas erwartet, dass bis zu eine Million Katholiken an dem fünf- bis sechstägigen Treffen teilnehmen werden. Zu der Veranstaltung in Anwesenheit des Papstes werden etwa 300.000 ausländische Teilnehmer erwartet.