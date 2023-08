KOTRA wirbt in Mexiko für koreanische Lebensmittel

Photo : YONHAP News

Die Koreanische Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) hat in Mexiko-Stadt eine Veranstaltung organisiert, um den Verkauf koreanischer Lebensmittel anzukurbeln.An der Veranstaltung "K-Lifestyle in Mexiko", die vom letzten Freitag bis Sonntag stattfand, hätten nach Angaben der Agentur rund 60 koreanische Lebensmittelunternehmen sowie 30 ausländische Unternehmen teilgenommen.Um einer stabilen Nachfrage für die koreanischen Produkte dank der großen Beliebtheit der koreanischen Popkultur nachzukommen, seien in dem Land populäre Lebensmittelprodukte ins Zentrum der Veranstaltung gerückt worden. Die Agentur wolle weitere Gelegenheiten schaffen, damit der Export koreanischer Lebensmittelprodukte nach Südamerika steigen kann.