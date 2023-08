K-Pop-Konzert des World Scout Jamboree auf Freitag verschoben und ins Jeonju WM-Stadion verlegt

Photo : YONHAP News

Ein K-Pop-Konzert, das ursprünglich am Sonntag beim World Scout Jamboree in Saemangeum stattfinden sollte, wird am Freitag im WM-Stadion von Jeonju stattfinden.Das gab Kulturminister Park Bo-gyoon am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Saemangeum in der Provinz Nord-Jeolla bekannt. Das Konzert solle demnach am Abend der Schlussfeier stattfinden.Für die Änderung seien verschiedene Faktoren berücksichtigt worden, darunter Zuschauerkapazitäten am Veranstaltungsort, die Sicherheit, Programmänderungen, Transport zum Stadion und wieder zurück sowie die Schlussfeier.In das WM-Stadion in Jeonju passten etwa 42.000 Zuschauer und 88 Prozent der Sitzplätze seien überdacht.Zu dem neuen Veranstaltungsort dauere es mit dem Auto von Saemangeum aus etwa 50 Minuten. Auch habe das Management Erfahrung mit der sicheren Durchführung von Veranstaltungen.Zu den auftretenden Künstlern sagte Park, dass zurzeit Gespräche mit KBS geführt würden, es würde Änderungen in der Besetzung geben.