Taifun Khanun soll Donnerstag auf die Südküste treffen

Taifun Khanun soll am Donnerstagnachmittag auf die Südküste treffen.Nach Angaben des Wetteramtes Korea Meteorological Administration (KMA) würde der Tropensturm, der sich nahe der japanischen Präfektur Okinawa in östliche Richtung bewege, ab Montag langsam Richtung Norden drehen.Am Mittwoch solle der Taifun den Prognosen zufolge Gewässer westlich von Kyushu erreichen und dann am Donnerstagnachmittag an Südkoreas Südküste auf Land treffen. Anschließend werde der Taifun über das Binnengebiet der zentralen Region ziehen.In den meisten Gebieten des Landes werde es voraussichtlich ab Mittwoch Regen geben, während sich Khanun der koreanischen Halbinsel nähere. Auf der Insel Jeju soll es starken Wind geben.Nach Angaben von KMA betrage der zentrale Luftdruck von Khanun 970 Hektopascal, die Windgeschwindigkeit liege bei maximal 35 Metern pro Sekunde. Der Taifun werde beim Erreichen der Südküste weiterhin "stark" sein, hieß es weiter.