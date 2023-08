Gedenkfeier für koreanische Opfer des Atombombenabwurfs auf Hiroshima

Photo : YONHAP News

Eine Gedenkfeier für die koreanischen Opfer beim Atombombenabwurf während des Zweiten Weltkriegs auf Hiroshima hat am Samstag in Japan stattgefunden.An der Zeremonie vor dem Denkmal für die koreanischen Opfer im Friedenspark Hiroshima nahmen rund 200 Personen teil, darunter Vertreter des koreanischen Ausschusses für die Opfer des Atombombenabwurfs und der südkoreanischen Behörde für Landsleute im Ausland.An dem Denkmal sind die Namen von 2.810 koreanischen Todesopfern angebracht.Beim Atombombenabwurf auf Hiroshima am 6. August 1945 wurden schätzungsweise mindestens 50.000 Koreaner getötet oder verletzt. Eine südkoreanische Bürgerorganisation geht von rund 30.000 Todesopfern aus.