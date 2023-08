Zwei weitere Südkoreaner aus Niger evakuiert

Photo : YONHAP News

Zwei weitere Südkoreaner sind aus Niger evakuiert worden.Das teilte das südkoreanische Außenministerium am Samstag mit.Die beiden Südkoreaner seien mit einem von der spanischen Regierung zur Verfügung gestellten Flugzeug am Freitag in Madrid eingetroffen.Am Donnerstag verließen drei Südkoreaner mit Hilfe der französischen Regierung das westafrikanische Land.Zurzeit halten sich neun Südkoreaner in Niger auf. Wie das Außenministerium bestätigte, seien sie wohlauf.Zuvor hatte das Ministerium allen Südkoreanern in Niger zur Ausreise geraten.Nach dem Militärputsch am 26. Juli verschlechtert sich die Sicherheitslage in Niger.