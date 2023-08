﻿Umfrage: Zustimmung für Präsident Yoon steigt auf 37,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Zustimmungswert für Präsident Yoon Suk Yeol ist laut einer Umfrage die zweite Woche in Folge gestiegen.Laut den am Montag veröffentlichten Umfrageergebnissen bewerteten 37,5 Prozent, damit gegenüber der Vorwoche 0,2 Prozentpunkte mehr, Yoons Amtsführung positiv. Real Meter befragte im Auftrag von Media Tribune vom 31. Juli bis 4. August landesweit 2.532 Menschen ab 18 Jahren.Der Zustimmungswert stieg in dieser Umfrage die zweite Woche in Folge, nachdem er in der letzten Woche erstmals seit vier Wochen wieder gestiegen war.Der Anteil der Befragten, die Yoons Arbeit negativ bewerteten, sank um 0,2 Prozent gegenüber dem letzten Mal auf 59,3 Prozent.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 1,9 Prozentpunkten. 97 Prozent wurden über einen Mobilanschluss erreicht, drei Prozent über das Festnetz. Die Rücklaufquote lag bei 3,2 Prozent.