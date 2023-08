Politik Polizei übergibt Ermittlungen zu zwei ehemaligen Geheimdienstchefs an die Staatsanwaltschaft

Die Polizei hat am 31. Juli Ermittlungen zu zwei ehemaligen Geheimdienstchefs an die Staatsanwaltschaft übergeben.



Die früheren Geheimdienstchefs Suh Hoon und Park Jie-won zur Zeit der Moon Jae-in-Regierung sollen sich auf unzulässige Weise in Einstellungsverfahren eingemischt haben.



In Untersuchungshaft kommen sie aber nicht.



Den Vorwürfen nach soll Suh im August 2017 Vorschriften geändert haben, um die Einstellung eines nicht qualifizierten Kandidaten als Leiter für Forschungsplanung im Institut für nationale Sicherheitsstrategie zu ermöglichen, der im Wahlkampfteam von Moon Jae-in mitgearbeitet hatte.



Cho, der später zum Vize-Chef des Instituts befördert wurde, soll der Einrichtung unter dem Dach des Geheimdienstes finanziellen Schaden zugefügt haben. Sein Büro soll er für persönliche Zwecke genutzt und Mittel veruntreut haben.



Park Jie-won soll im August 2020 auf die Einstellung von zwei früheren Vertrauten als Forscher bei dem Institut gedrängt haben. Diese hätten jedoch die Anforderungen an die Bewerber nicht erfüllt. Auch eine Überprüfung der Bewerbungsunterlagen und ein Vorstellungsgespräch habe es nicht gegeben.